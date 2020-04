Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in 31008 Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Im Zeitraum vom 14.04.2020, 22:00 Uhr, und dem 15.04.2020, 12:00 Uhr, streift ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand der Goethestraße in Elze geparkten Fahrzeuges. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell