POL-HI: Eigentümer gesucht

HILDESHEIM-(kri)-Am Freitag, 10.04.2020, entdeckten Passanten beim sogenannten Geo Caching hinter dem Sportplatz in einem Gebüsch direkt an der Landsberger Straße Höhe der Hausnummer 12 in Hildesheim eine alte blaue Geldkassette.

In der Kassette waren diverse Pfennige, einige Stifte und zwei Zettel, auf denen vermerkt wurde, von wem oder für was man das Geld erhalten hatte. Außerdem befanden sich zwei Lederketten in dem Behältnis, eine mit einem Zahn-Anhänger und eine mit einem Reiskorn auf dem der Name Daniel steht.

Der Eigentümer der Geldkassette oder Hinweisgeber mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

