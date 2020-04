Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei schwer verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der L 480 zwischen Gronau und Betheln

Hildesheim (ots)

Am 13.04.2020 gegen 12.30 Uhr ereignete sich auf der L 480 zwischen Gronau und Betheln ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt worden sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 25-jähriger Gronauer mit seinem Pkw VW Golf die L 480 in Richtung Betheln und geriet in Höhe der dortigen Tannenschonung aus unbekannter Ursache auf den Gegenfahrstreifen. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw Ford Fiesta einer 27-jährigen Hildesheimerin. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die Fahrzeugführer sowie der 30-jährige Beifahrer im Pkw Ford schwere Verletzungen zu und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Eingesetzt vor Ort waren drei Rettungswagenbesatzungen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr Gronau. Die L 480 war von 12.30 Uhr bis ca. 15.00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell