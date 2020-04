Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schliekum - Unfall unter Alkoholeinfluß

Hildesheim (ots)

Sarstedt/ Schliekum (jb)- Am 12.04.2020, gegen 03.10 Uhr wurden Beamte der Polizei Sarstedt zu einem Verkehrsunfall in Schliekum gerufen. Vor Ort wird festgestellt das ein 19-jähriger Schliekumer mit seinem VW Passat beim Befahren der Feldstraße mit einem geparkten Pkw kollidiert war. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde durch die Beamten ein deutlicher Atemalkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte mit 1,69%o die Vermutung, dass der Mann sein Fahrzeug nicht mehr hätte fahren dürfen. Auch besteht der Verdacht, dass der Fahrer zusätzlich vor der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert hat. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 7000EUR geschätzt.

