Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim-(eis) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr am späten Freitagabend auf der Marienburger Straße in Höhe Quedlinburger Straße

Hildesheim (ots)

Gegen 23:45 Uhr meldet ein 50 jähriger Hildesheimer, dass er mit seinem SUV einen Gegenstand gerammt hätte, der mitten auf der Fahrbahn stand. Er hatte zuvor die Marienburger Straße stadtauswärts in Richtung Itzum befahren. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte vor Ort den verunfallten Pkw fest, dessen Front durch einen Tisch mit Steinplatte massiv beschädigt worden war. Die Tatsache, dass der SUV eine höhere Front hat als ein normaler Pkw, war in diesem Fall wohl das Glück des Fahrzeugführers: Die massive Tischplatte verkeilte sich lediglich zwischen Kühlergrill und Motorhaube, anstatt die Windschutzscheibe zu durchschlagen. Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Passanten berichteten, dass sie bereits vor der Unfallstelle mehrere andere Gegenstände von der Fahrbahn geräumt hätten. Augenscheinlich wurden die Gegenstände, wie schließlich auch der Tisch, von bislang unbekannten Personen auf die Fahrbahn gestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hildesheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05121/ 939-112

Fax: 05121/939-250

E-Mail: postfach-einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell