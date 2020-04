Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mit Kleinkaliber-Gewehr geschossen

Hildesheim (ots)

Barnten - Unberechtigtes Schießen mit Kleinkaliber-Gewehr

Nordstemmen-Barnten (kop). Am Ostermontag gegen 19.30 Uhr, meldete ein Zeuge, wie ein Angler an einem See bei Barnten mehrfach geschossen habe. Die Überprüfung bestätigte diesen Hinweis. Das Kleinkalibergewehr des 50-jährigen aus Springe ist sichergestellt worden. Wie genau die Schusswaffe eingesetzt wurde, ist nicht bekannt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ist gefertigt worden.

