Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei verletzte Radfahrer nach Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Bockenem (kaw) Am 14.04.2020 ist es zwischen Bornum und Bockenem gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Die beiden Brüder befuhren mit ihren Mountanbikes den Radweg zwischen Bornum und Bockenem. Aus Unachtsamkeit berührten sich die beiden Fahrräder, sodass beide Personen stürzten. Eine Person erlitt dadurch eine Knieprellung, während die zweite Person mit dem Kopf gegen einen Straßenbaum prallte. Da zunächst von einer schweren Verletzung auszugehen war, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Notarzt gab jedoch Entwarnung, sodass der Radfahrer mit Gesichtsverletzungen in einem Rettungswagen einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt wurde. An den beiden Fahrrädern entstanden geringe Sachschäden.

