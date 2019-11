Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrerin fährt geparktes Auto an und fährt weiter

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 21.10 Uhr, fuhr eine 51-jährige Autofahrerin aus Bottrop auf der Straße Am Limberg ein am Fahrbahnrand geparktes Auto an. Die 51-Jährige fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 7500 Euro zu kümmern. Bei der Unfallaufnahme kehrte die 51-Jährige zum Unfallort zurück. Da sich im weiteren Verlauf Hinweise ergaben, dass sie Alkohol getrunken hatte, wurde sie zur Wache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

