Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Einbruchsversuch in/aus dem REWE-Markt Gronau, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) In der Nacht von Samstag, 18.04.2020, auf Sonntag, 19.04.2020, versuchten unbekannte Täter in den REWE Markt an der Bethelner Landstraße in Gronau einzusteigen. Der Sicherheitsdienst wurde gegen 23:50 Uhr auf den Einbruchsversuch aufmerksam gemacht. Bei der Überprüfung des Objektes stellte der Mitarbeiter eine Leiter am Gebäude fest und verständigte die Polizei, die das Gebäude rasch umstellen konnte. Eine Absuche des Marktes verlief neagtiv. Die Täter versuchten durch das Dach in den Markt zu gelangen, brachen die Tat aber ab. Das Polizeikommissariat Elze bittet nun mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges am Samstag gesehen haben, gerade in Bezug auf die verwendete Leiter, sich unter der Telefonnummer 05068/93030 oder 05182/923370 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell