Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Rohbau - Illegale Müllentsorgung - Brand im Schaltschrank - Reifen zerstochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Rosengarten: Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Dienstagnachmittag, 17:30 Uhr und Mittwochmorgen, 09:00 Uhr wurden aus einem Rohbau im Neubaugebiet Ziegelberg mehrere Zimmertüren, Trittschalldämmung sowie ein Backofen entwendet, welche dort zum Einbau gelagert waren. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Obersontheim: Überholvorgang ging schief

Am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr befuhr ein 69-jähriger Lenker eines VW Polo die Landstraße 1066 von Markertshofen in Richtung Obersontheim. Auf der Strecke setzte der Polo-Fahrer zum Überholvorgang des vor ihm fahrenden LKW an, bemerkte jedoch noch rechtzeitig den entgegenkommenden Pkw, bremste darauf hin ab und fädelte sich wieder hinter dem LKW ein. Daraufhin kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte ein Leitpfosten. Der 69-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte quer über die Straße, bis er von der Fahrbahn nach links abkam und im Straßengraben zum Stehen kam. Ein entgegenkommender Pkw-Lenker musste stark abbremsen um eine Kollision mit dem Polo zu vermeiden.

Schwäbisch Hall: Illegale Müllentsorgung

Zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 09:30 Uhr, wurde im Baugebiet Sonnenrain auf einer unbebauten Fläche Bauschutt, bestehend aus Mauerbruch, Eimer und Laminatresten entsorgt. Hinweise auf den Müllsünder nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Vellberg: PKW kommt von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch um kurz vor 19:30 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Opel die Landstraße 1060 von Vellberg in Richtung Schwäbisch Hall. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit geriet das Fahrzeug zunächst nach rechts in den Grünstreifen. Durch eine Gegenlenkbewegung kam das Fahrzeug ins Schleudern und letztendlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Oberrot: Brand im Schaltschrank

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Mittwoch um kurz nach 19.15 Uhr in einem Firmengebäude in der Eugen-Klenk-Straße zu einem Brandausbruch in einem elektrischen Schaltschrank. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Oberrot, die mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort kamen, gelöscht. Der genaue Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Crailsheim: Reifen zerstochen

An einem PKW BMW, welcher zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmittag, 14 Uhr, auf einem Stellplatz in der Haller Straße abgestellt war, wurden alle vier Reifen zerstochen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

