Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 26.06. - 28.06.2020

Jever (ots)

++ Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ++

Am Samstag, 27.06.2020, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Jever ein Kleinkraftrad in der Mühlenstraße in Jever. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

++ Versuchter Einbruch ++

In der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 07.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Nebengebäudes eines Hofes in der Jeverschen Landstraße in Schortens einzubrechen. Die entsprechende Tür wurde mehrfach angegangen, dem Täter gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen, so dass es beim Versuch blieb. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens oder in Jever in Verbindung zu setzen.

++ Verkehrsunfälle ++

Am Samstag, 27.06.2020, gegen 22.15 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger Pkw-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache während der Fahrt zweimal auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Der Unfall ereignete sich in der Wilhelmshavener Straße. Zwei Insassen des vorrausfahrenden Pkw wurden hierbei leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am Freitag, zwischen 14.00 Uhr und 15.15 Uhr, wurde ein in der Menkestraße in Schortens am Fahrbahnrand geparkter Pkw vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am vorderen Kotflügel beschädigt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens oder in Jever in Verbindung zu setzen.

