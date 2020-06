Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht flüchtigen Angreifer

Bielefeld (ots)

SH/ Bielefeld - Mitte - Ein 29-jähriger Bielefelder wurde am Donnerstag, 25.06.2020, unvermittelt ins Gesicht geschlagen, nachdem dieser um die Einhaltung der Nachtruhe gebeten hat.

Um 01:35 Uhr schlief der Bielefelder noch, kurz bevor er durch eine Personengruppe vor seinem Wohnhaus geweckt wurde. Diese erzeugten auf dem Gehweg der Albrechtsstraße in Höhe der Josefstraße erheblichen Lärm und schlugen gegen die Rollläden des schlafenden Mannes. Der 29-Jährige öffnete daraufhin das bodentiefe Fenster des Schlafzimmers und bat die Gruppe, die Nachtruhe einzuhalten. Anschließend schlug eine männliche Person ihm unvermittelt und mehrfach ins Gesicht. Die Schläge kamen dermaßen plötzlich, dass der nun verletzte Bielefelder nicht in der Lage war, diese abzuwehren. Eine junge Frau aus der Gruppe begann daraufhin zu schreien. Dies verhinderte offensichtlich, dass eine weitere männliche Person den 29-Jährigen ebenfalls noch angriff. Anschließend ließ der Täter von dem Verletzten ab und die Personengruppe flüchtete in Richtung der Walther-Rathenau-Straße. Durch die Faustschläge trug der Bielefelder eine Schwellung und Rötung am linken Auge sowie eine Prellung am Jochbein davon.

Sämtliche Personen der Gruppe waren 20-25 Jahre alt, deutlich alkoholisiert und aggressiv. Der Täter wies eine sportliche und kräftige Statur auf und war mit einem weißen Pullover bekleidet. Eine andere männliche Person trug eine rote Oberbekleidung.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Angaben zu der Tat und den Tätern machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

