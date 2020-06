Polizei Bielefeld

POL-BI: Hilfsbereiter Bielefelder gibt Streifenwagenbesatzung entscheidenden Hinweis zu flüchtigem Fahrzeug

Bielefeld (ots)

SH/ Bielefeld - Windflöte - Ein 31-jähriger Bielefelder befuhr am Dienstag, 23.06.2020, um 23:30 Uhr die Karl-Triebold-Straße mit einem nicht zugelassenen Auto. Zusätzlich hatte er keine gültige Fahrerlaubnis und ein paar Stunden zuvor Cannabis konsumiert.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel der graue Honda auf, als dieser ohne Kennzeichen in Richtung des Kranzheider Wegs fuhr. Nachdem die Polizeibeamten ihren Streifenwagen wendeten, erhöhte der 31-Jährige sofort die Geschwindigkeit. Aufgrund der raschen Beschleunigung und dem zeitlichen Vorsprung des flüchtigen Fahrzeuges, verlor die Polizeistreife den Sichtkontakt zu dem Honda.

Bei der Suche nach dem Fahrer, der sich der Verkehrskontrolle entziehen wollte, machte ein hilfsbereiter Bielefelder auf sich aufmerksam und gab den entscheidenden Hinweis. Das flüchtige Auto war in die Grenzlandstraße abgebogen. Dort konnten die Streifenbeamten den nun zu Fuß flüchtigen Fahrer antreffen und zur Rede stellen, als dieser gerade über eine Hecke klettern wollte.

Bei der Sachverhaltsklärung zeigte sich der 31-jährige Bielefelder auskunftsbereit und geständig. Er gab an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei und am Nachmittag zuletzt einen Joint geraucht habe. Das Auto gehöre einem Freund, der in Schloß Holte-Stukenbrock wohne. Außerdem gab der gefasste Bielefelder mitleidig an, dass er das Fahrzeug eigentlich nur in der Karl-Triebold-Straße umparken wollte, er dann den Streifenwagen erblickte, Angst bekam und flüchtete. Im Anschluss an die Kontrolle entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe im Krankenhaus. Die Polizeibeamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und ließen ihn den Heimweg antreten.

