Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher wird zum Tatortreiniger

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Bei der Rückkehr zu ihrem Haus in Quelle waren Anwohner am Dienstag, 23.06.2020, überrascht, als sie ihre Terrasse in nassem Zustand vorfanden. Derzeit gibt es keine andere Erklärung, als das der Einbrecher versuchte, seine eigenen Spuren zu beseitigen.

Gegen 17:00 Uhr kehrten die Bewohner zu ihrem Wohnhaus am Schürhornweg zurück. Das Grundstück war höchstens für eine Stunde verlassen worden. In dieser Zeit erschien mindestens ein Einbrecher, der ein Terrassenfensterelement einschlug. Dafür benutze er einen Stein.

Vermutlich verletzte sich der Unbekannte und sah vom Betreten des Hauses ab. Die Polizei geht davon aus, dass der Einbrecher den Terrassenbereich bewässerte, um seine Spuren zu verwischen. Zudem beseitigte er weitere mögliche Spurenträger, indem er eine helle Gardine mit kleinen Blümchen, eine beige Gardinenstange, eine Fußmatte und einen blauen Wassereimer verschwinden ließ.

Ob der Einbrecher mit seinem Reinigungsvorhaben gründlich genug war, werden die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 bitten um Hinweise zu dem Einbruch in Quelle. Sie fragen, wem ist ein Mann mit ungewöhnlichen Gegenständen im Umfeld des Schürhornweg aufgefallen. Das Wohnhaus liegt zwischen der Queller Straße und der Brockhagener Straße.

