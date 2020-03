Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf - Bei Einbruch in Fenster steckengeblieben

Festnahme

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 29.02.2020, wurden Polizeibeamte nach Kisdorf alarmiert. Hier war eine Person vermutlich nach einem missglückten Einbruchsversuch im Fenster steckengeblieben.

Mehrere Streifenwagen fuhren sofort zum Tatort, einer Seniorenunterkunft in der Segeberger Straße. Hier stellten die Beamten einen 37-jährigen fest, der mit seinem Arm in dem gekippten Fenster einer Wohnung feststeckte. Die Polizisten befreiten den Mann ohne festen Wohnsitz aus dieser Lage. Anschließend wurde er vorläufig festgenommen und an die Kriminalpolizei übergeben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille.

Der Mann wurde zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Anschließend wurde er entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

