POL-SE: Elmshorn - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 2. März 2020, ist es in Elmshorn zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Fahrer eines Transporters lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Gegen 0:30 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall an der Einmündung Hamburger Straße / Steindamm. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 48-jähriger Elmshorner mit seinem VW Crafter den Steindamm in Richtung Hamburger Straße. Offenbar wollte er nach rechts in die Hamburger Straße einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einer Betonwand. Der 48-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Fahrtüchtigkeit wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das Ergebnis dazu steht noch aus.

Polizeibeamte führten vor Ort eine Verkehrsunfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen. Wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte, ermitteln nun die Unfallsachbearbeiter des Polizeireviers Elmshorn in Zusammenarbeit mit dem Sachverständigen. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

