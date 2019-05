Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Fiat 500 - Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag 10.05.2019, 20:15 Uhr und Samstag 11.05.2019, 23:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Parkplatz an der Tichesstraße einen schwarzen Fiat 500 mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-MR 954. An beiden Türen waren im unteren Bereich in kleiner silberner Schrift die Aufschrift eines Malerbetriebes angebracht.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040

