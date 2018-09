POL-NOM: Küchengroßgeräte aus Imbiss entwendet

Bad Lauterberg (ots) - 37431 Bad Lauterberg, Zollweg Montag, 10.09.2018 14.30 Uhr, - Dienstag, 11.09.2108, 07.15 Uhr

Bad Lauterberg (han) Drei Küchengroßgeräte im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu letztem Dienstag in Bad Lauterberg. Die Täter hatten eine Hintertür eines am Zollweg gelegenen Imbiss aufgebrochen. Aufgrund der Größe der entwendeten Spülmaschine, des in Gastronomiebetrieben genutzten Backofens, einem sogenannten Konvektmaten, und des Kaffeeautomaten müssen die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug, möglicherweise einen Transporter, benutzt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem / die Täter geben können bzw. die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg (05524 - 9630) zu melden.

