POL-NOM: Ohne Versicherung Pkw geführt

Einbeck (ots) - Einbeck(pap) Am Dienstag, 11.09.2018, hat eine Polizeistreife gegen 09.00 Uhr in der Beverstraße einen Pkw Opel angehalten, an dem erkennbar abgelaufene Kurzzeitkennzeichen angebracht waren. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen eigentlich für einen anderen Pkw ausgegeben waren. Der Fahrer des Wagens, ein 50 Jahre alter Einbecker hat sie einfach an den Pkw Opel angebaut, in der Hoffnung, dass schon alles gut gehen werde. Die beiden Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. In der Summe wird gegen ihn nun wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.

