Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Hebelspuren deuten auf Einbruchsversuch

Kleve-Kellen (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Mittwoch, 08.05.2019, 18:00 Uhr, bis Freitag, 10.05.2019, 17:30 Uhr, in ein in Renovierung befindliches freistehendes Einfamilienhaus einzudringen. Hierbei hatte man an mehreren Stellen erfolglos versucht, Türen und Fenster aufzuhebeln. Zeugenschaftliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell