Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Versuchter Automatenaufbruch

Goch (ots)

Am Samstag, 11.05.2019, 04:30 Uhr, bemerkten Anwohner einen jugendlichen Täter, wie er auf der Hellendornstraße versuchte, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Er flüchtete vom Tatort mit einem Damenrad in Richtung Kalkarer Straße und kann wie folgt beschrieben werden: 1,70m groß, schwarz gekleidet, schwarze Basecap, Stoffrucksack mit weißen Trageschlaufen. Auch im Rahmen sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte die Person nicht angetroffen werden. Es gelang ihm nicht, den Automaten vollständig aufzubrechen. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Goch, Tel. 02823/1080.

