Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: rabiater Ladendieb durch Passanten gestellt

Kleve-Kellen (ots)

Am Freitag, 10.05.2019, 21:15 Uhr, wurde ein 38jähriger Mann dabei beobachtet, wie er in einem Geschäft auf der Olmer Straße mehrere Artikel in seiner Jackentasche versteckte. Hierauf durch Mitarbeiter angesprochen, schubste er eine Mitarbeiterin beiseite und flüchtete auf den Parkplatz des Geschäftes. Hier wurde er durch weitere Mitarbeiter und Kunden gestellt und an der weiteren Flucht gehindert. Nachdem Beute in seinen Sachen gefunden wurde, erfolgte die Ingewahrsamnahme durch die Polizei. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

