Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Bauwagen

Werkzeug entwendet

Kalkar (ots)

Nachdem ein Unbekannter einen Bauzaun auf der Straße Postweg überwunden hatte, brach er am Samstag, 11.05.2019, zwischen 02:15 Uhr und 02:30 Uhr, das Vorhängeschloss eines Bauwagens auf. Ein wachsamer Nachbar informierte den Geschädigten und begab sich ebenfalls zum Tatort. Auf dem Weg dorthin traf er auf eine männliche Person, welche Werkzeug bei sich trug und den Nachbarn verbal bedrohte. Die Person entfernte sich daraufhin schnell in Richtung Ortsmitte. Sie wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, schlank, ca. 35-40 Jahre alt, Dreitagebart, graues Kapuzenshirt. Es wurden ein Trennschleifer und ein Akku entwendet. Zeugenschaftliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040.

