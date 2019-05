Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in leerstehendes Geschäftshaus

Emmerich-Elten (ots)

Am Freitag, 10.05.2019, 23:40 Uhr, erhielt die Polizei vom Eigentümer eines leerstehenden Geschäftshauses auf der Groenlandstraße Kenntnis über den Einbruch in selbiges. Während der Durchsuchung des Objektes flüchteten mindestens zwei Personen vom Grundstück auf ein benachbartes Firmengelände. Im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte eine Person festgenommen werden, welche einräumte, mit vier weiteren Personen in das Geschäftshaus eingedrungen zu sein. Die weitere Fahndung verlief bisher negativ. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Emmerich, Tel. 02822/783-0, zu wenden.

