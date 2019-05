Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gartenhütte aufgebrochen

Goch (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 09.05.2019, 01:00 Uhr, bis Freitag, 10.05.2019, 12:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gartenhütte ein, welche sich auf der Rückseite eines Grundstückes auf der Klever Straße befindet. Ein dort untergestellter Rasenmäher und ein Trennschleifer wurden anschließend entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Goch, Tel. 02823/1080, zu wenden.

