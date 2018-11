Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Heizungsrohre aus Rohbau entwendet

In der Zeit von Freitag, 09. November 2018, 15.15 Uhr, bis Montag, 12. November 2018, 07.30 Uhr, betraten unbekannte Täter einen Rohbau am Pämerhauk und bauten dort angebrachte Heizungsrohre aus und entwendeten diese. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Cappeln - Werkzeug entwendet

Am 09. November 2018 entwendeten unbekannte Täter diverse Werkzeuge, wie z. B. einen Winkelschleifer und eine Minikreissäge, die unter einem Abdach zu einem Wohnhaus an der Großen Straße lagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 140 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478/1555) entgegen.

Löningen - Einbruch in Baucontainer

In der Zeit von Freitag, 09. November 2018, 15.45 Uhr, bis Montag, 12. November 2018, 07.30 Uhr, öffneten unbekannte Täter einen Bauzaun zum Grundstück eines Rohbaus am Windmühlenweg. Auf dem Gelände brachen die Unbekannten dann einen Baucontainer auf und entwendeten einen Latthammer. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 160 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Löningen - Fenster zerstört

In der Zeit vom 03. November 2018, 12.00 Uhr, bis zum 11. November 2018, 12.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben eines Wohnhauses an der Hamstruper Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

