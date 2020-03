Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Polizei bittet um Hinweise: Reifen an 12 Autos zerstochen

Bad Segeberg (ots)

In der letzten Woche wurden in Bad Segeberg an insgesamt 12 Autos die Reifen zerstochen. Die Tatzeiträume lassen sich auf die Nächte von Donnerstag auf Freitag und die darauffolgende Nacht von Freitag auf Samstag eingrenzen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht vom 27.02.20 auf den 28.02.20 zerstachen unbekannte Täter an insgesamt 9 Autos mehrere Reifen. Die Autos standen alle am Straßenrand im Bereich St. Jürgen/Oldesloer Straße/Gieschenhagen/Parkstraße und Theodor-Storm-Straße/Neuland. Es handelte sich um Autos verschiedener Hersteller sowie um Transporter, ein Wohnmobil und einen Omnibus.

In der Nacht vom 28.02.20 auf den 29.02.20 zerstachen unbekannte Täter an weiteren drei Autos im Bereich St. Jürgen und Gieschenhagen mehrere Reifen.

Durch die Taten entstand insgesamt Sachschaden in einer Höhe von etwa 3100 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeirevieres Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551/884-0 entgegen.

