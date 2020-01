Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fußgänger Ecke Marktstraße und Rathausstraße von Auto erfasst

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist ein 27-jähriger Fußgänger an der Ecke Marktstraße und Rathausstraße von einem Auto erfasst und dabei nicht unerheblich verletzt worden. Eine 62-jähriger Fahrerin eines Mitsubishi Kombis war gegen 15.45 Uhr auf der Marktstraße unterwegs und bog von dieser auf die Rathausstraße ab. Hierbei achtete die Frau nicht auf den 27-jährigen Fußgänger, der gerade im Begriff war, die Rathausstraße zu überqueren. Der junge Mann wurde von dem abbiegenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Mit mehreren erlittenen Prellungen und einer möglichen Fraktur am rechten Fuß brachten eintreffende Rettungskräfte den 27-Jährigen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.

