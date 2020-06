Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - versuchter Raub

Neukirchen-Vluyn (ots)

Freitag gegen 16:20 Uhr befand sich ein 16-Jähriger aus Neukirchen Vluyn auf der Herkrathstraße in Höhe der Autobahnbrücke. Zwei unbekannte männliche Täter forderten von ihm die Herausgabe seiner Armbanduhr. Der Geschädigte wehrte sich mit einem Fauststoß. Durch einen unbekannten scharfen Gegenstand wurde er daraufhin am rechten Unterarm verletzt. Die Täter flüchteten ohne Tatbeute in Richtung Herkweg. Der Geschädigte wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt und nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Beschreibung: 1. Täter 16-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südländisches Aussehen, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer weißen Basecap,führte einen scharfen Gegenstand mit sich. 2. Täter 16-17 Jahre alt, ca. 160 cm groß, südländisches Aussehen, bekleidet mit einer kurzen blauen Hose ähnlich einer Badehose und einem weißen T-Shirt

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn Tel: 02845-3092-0

