Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Anti-Rassismus-Demonstration auf dem Valoisplatz in Wilhelmshaven verlief friedlich

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 27.06.2020, ab 14:00 Uhr nahmen rund 100 Teilnehmer auf dem Valoisplatz in Wilhelmshaven an einer Versammlung zum Thema "Anti-Rassismus" teil. Diese Demonstration stand im Kontext mit den weltweiten Reaktionen auf den Tod des US-Amerikaners George Floyd. Die gesamte Veranstaltung verlief erwartungsgemäß friedlich, alle Teilnehmer hielten den Mindestabstand ein und trugen Gesichtsmasken. Der Valoisplatz wurde zuvor dafür extra am Boden mit Markierungen versehen. Nach einigen Redebeiträgen wurde die Veranstaltung bereits um 15:00 Uhr beendet.

