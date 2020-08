Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher scheitern

Zweimal hielten an Gebäuden die Türen stand, als Unbekannte in Ulm in den vergangenen Tagen einbrechen wollten.

Ulm (ots)

In der Nacht zum Dienstag versuchte ein Täter, an einem Gebäude in der Eberhardstraße an der Schiebetür den Zylinder herauszuziehen. Das klappte nicht. Zurück blieb ein Schaden von etwa 150 Euro.

Auch an einer Schiebetür scheiterte ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch. Er hatte sich zwischen 22 Uhr und 2.15 Uhr an einem Gebäude im Trollingerweg zu schaffen gemacht. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880).

Etwa die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Die Fälle zeigen, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter der Telefon-Nr.: 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++1551973++++1550836

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell