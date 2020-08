Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Hoher Schaden nach Vandalismus

Nicht nur eine Urne beschädigten Unbekannte in den vergangenen Wochen in Tannheim.

Ulm (ots)

Am Wochenende beschädigten Unbekannte in der Friedhofstraße ein leeres Urnengrab. Der Schaden an der Granitsäule beträgt rund 5.000 Euro. Mitte August beschädigten Farbschmierer eine Schule. Hier dürfte der Schaden mindestens 1.000 Euro betragen. Auch Mitte August entfernten Unbekannte bei einem Sportplatz die Abdeckung eines Lichtschalters und rissen das Kabel ab. Ende Juli waren Randalierer auf einem Spielplatz. Hier rissen sie den Deckel einer Box aus Holz ab. In der Box waren Schachfiguren, die sie wahllos auf dem Spielplatz verteilten.

In allen Fällen ermittelt die Polizei aus Ochsenhausen (Tel. 07351/4470) und bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

