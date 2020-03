Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein 40-Jähriger ist am Montagabend bekifft E-Scooter gefahren. Der Mann war einer Polizeistreife in der Mainzer Straße aufgefallen, weil an seinem privaten Elektroroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als die Beamten den Verdächtigen anhalten wollten, flüchtete er. Der Mann kam nicht weit. Im Hof eines Wohnkomplexes an der Kreuzung Mainzer Straße / Hilgardstraße stoppten die Polizisten den flüchtenden. Wie sich herausstellte, stand er offensichtlich unter Drogeneinfluss. Der 40-Jährige gab zu, Marihuana konsumiert zu haben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Den 40-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren. |erf

