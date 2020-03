Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Dieb tritt und schlägt

Kaiserslautern (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Montagabend in einem Lebensmittelmarkt am Stiftsplatz auf frischer Tat erwischt worden. Als ihn der Marktleiter festhielt, verletzte ihn der 26-Jährige.

Der Verdächtige war dabei beobachtet worden, wie er mehrere Dosen Bier aus einem Verkaufsregal nahm und in seine Jacke steckte. Ohne die Getränke zu bezahlen, wollte der 26-Jährige das Geschäft verlassen. Der Markleiter hielt ihn auf. Dagegen wehrte sich der mutmaßliche Dieb. Er schlug und trat nach dem 48-Jährigen und verletzte ihn leicht. Ein Kunde eilte dem Marktleiter zur Hilfe. Gemeinsam hielten sie den Verdächtigen bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife fest. Im Rucksack des 26-Jährigen fanden die Polizisten neue Kleidungsstücke, die der Verdächtige vermutlich in einem anderen Geschäft gestohlen hatte. Das mutmaßliche Diebsgut wurde sichergestellt. Der Mann blickt einem Ermittlungsverfahren entgegen. |erf

