Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Über den Fuß gefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer wird verdächtigt, am Montagnachmittag am Stiftsplatz einem 61-Jährigen über den Fuß gefahren zu sein. Der Fußgänger habe die Straße überqueren wollen, als der 57-jährige Fahrer angefahren kam und parkte. Beim Einparken überrollte er mit seinem Wagen einen Fuß des 61-Jährigen. Dann sei der Mann ausgestiegen und weggegangen, obwohl der Fußgänger ihn auf den Unfall aufmerksam gemacht habe. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Zeugen, die den Unfall gegen 15 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

