Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (252) Sachbeschädigung an Geschäftsstelle Bündnis 90/Die Grünen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in den letzten Tagen die Leuchtreklame an der Geschäftsstelle Bündnis 90/Die Grünen in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Dienstagabend (18.02.2020) bis Sonntagfrüh (23.02.2020) beschädigten Unbekannte die Leuchtreklame am Gebäude des Nürnberger Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen in der Kaiserstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die Geschäftsstelle gemacht haben, werden gebeten, diese unter der Rufnummer 0911/2112-3333 dem Kriminaldauerdienst Nürnberg zu melden.

Marc Siegl/n

