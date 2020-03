Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wenn Betrug lauert: Teure Küchenmaschine zum Schnäppchenpreis

Otterberg (ots)

Eine 50-Jährige ist auf eine mutmaßliche Internet-Betrügerin hereingefallen. Die Frau erwarb über eine Auktionsplattform eine normalerweise sehr teure Küchenmaschine mitsamt Zubehörteilen zum Schnäppchenpreis. Sie überwies mehrere hundert Euro an die vermeintliche Verkäuferin. Als sich der Plattformbetreiber bei der 50-Jährigen wegen des mutmaßlich betrügerischen Angebots meldete, war es leider zu spät. Die Frau hatte das Geld bereits überwiesen. Die Transaktion ließ sich nicht rückgängig machen. Die Maschine wurde nicht geliefert und die vermeintliche Verkäuferin ist nicht erreichbar. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Betrug.

Wie Sie sich vor Betrügern schützen können

Ist das Angebot zu günstig, um wahr zu sein: Finger weg! Vergleichen Sie vor einem Kauf immer die Preise, um herauszufinden, was ein günstiges Angebot kosten darf. Wählen Sie sichere Zahlungsmethoden. Vermeiden Sie Zahlungen per Vorkasse oder mit Kreditkarte. Bevorzugen Sie Plattformen, auf denen Sie per Rechnung oder via Bankeinzug bezahlen können. Bei Internet-Auktionen sollten Sie einen Treuhandservice und keinesfalls einen Bargeld-Transferservice nutzen. Sollten Sie Opfer von Betrügern geworden sein, erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei. Die Anzeige können Sie auch online unter https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache im Internet erstatten. |erf

