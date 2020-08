Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Strafanzeige eingehandelt

Am Dienstag öffnete in Göppingen ein Mann der Polizei die Tür und hatte dabei einen Joint in der Hand.

Ulm (ots)

Wegen Streitigkeiten war eine Polizeistreife am Dienstagabend im Höhenweg im Einsatz. Zur Klärung des Sachverhaltes klingelten die Beamten an einer Wohnung. Ein Mann öffnete und hatte dabei einen Joint in der Hand. Laut Polizeiangaben soll es deutlich nach Marihuana gerochen haben. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten Kleinmengen an verschiedenen Drogen und Drogenutensilien, die sie beschlagnahmten. Der Mann muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

