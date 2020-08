Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/Lkrs. TUT) Kaufbetrug über Internetplattform (26.08.2020)

Spaichingen (ots)

Erneut ist es zu einem versuchten Internetbetrug am Mittwoch in Spaichingen gekommen. Eine 42-Jährige meldete der Polizei, dass sie einen Artikel für 30 Euro auf einer Internetplattform inseriert hatte. Daraufhin meldete sich ein Mann namens "Fyodor Kupchik" und bestellte den Artikel. Laut seinen Angaben sollte ein Paketzusteller das Paket abholen und das Geld entgegennehmen. Als die Frau jedoch sofort eine Versicherungsgebühr in Höhe von 80 Euro zahlen sollte, durchschaute sie die Betrugsmasche, ging auf die Forderung nicht ein und brach den Kontakt ab. Dadurch kam es nicht zu einem Vermögensschaden. Der Betrüger wurde auf der Internetplattform gemeldet. Informationen zum Schutz vor dieser und anderen Betrugsmaschen stellt die Polizei im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick bereit. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz am Standort Villingen ist unter der Rufnummer 07721 601-0 erreichbar.

