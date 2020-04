Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall - drei Personen leicht verletzt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei Personen wurden bei einem Auffahrunfall am Mittwochabend auf der L 723 bei Walldorf leicht verletzt. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin war auf der L 723 in Richtung Walldorf unterwegs. An der Ampel in Höhe der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch zur A 5 musste sie auf der Linksabbiegerspur der Ampel anhalten. Eine von hinten herannahende 19-jährige Renault-Fahrerin fuhr aus bislang unklarer Ursache dem stehenden Opel vermutlich fast ungebremst hinten auf. Der Opel wurde dadurch nach vorne geschleudert. Der Renault kam schließlich in Höhe der Haltlinie der Linksabbiegerspur zum Stehen. Die Fahrerin des Renault, ihre ebenfalls 19-jährige Beifahrerin sowie die Fahrerin des Opel erlitten durch den Zusammenprall leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

