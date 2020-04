Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche verwüsten Gartenhütte und Gartengrundstück

MannheimWiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Jugendliche randalierten am Mittwochnachmittag auf einem Gartengrundstück im Ortsteil Baiertal. Die Jugendlichen begaben sich gegen 15.30 Uhr zu dem Grundstück in der Rudolf-Diesel-Straße und verschafften sich mittels mitgebrachten Akkuschraubers und Axt gewaltsam Zutritt zu der Hütte auf dem frei zugänglichen Grundstück. In der Hütte beschädigte das Duo Fenster sowie Holzverkleidung und die gesamte Inneneinrichtung. Zudem beschmierten sie Innen- und Außenwände mit Kreide. Auf dem Grundstück schossen sie mit einer Softair-Waffe auf die Hütte und zerstörten mit der Axt mehrere Obstbäume. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird der Sachschaden auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Der Nutzer der Hütte bemerkte gegen 15.30 Uhr das Treiben der beiden Jugendlichen und konnte sie bis zum Eintreffen einer Polizeistreife vorläufig festnehmen. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden sie in die Obhut ihrer Eltern gegeben. Gegen beide wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

