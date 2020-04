Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Eine leicht verletzte Person und erheblicher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend im Stadtteil Neckarstadt. Eine 20-jährige Frau war gegen 20 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Ludwig-Jolly-Straße in Richtung Luzenberg unterwegs. In Höhe der Mittelstraße/Fardelystraße kam sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den dortigen Ampelmast. In der weiteren Folge schleuderte sie auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Lastwagen. Sie kam schließlich auf der rechten Fahrspur der stadteinwärts führenden Fahrbahn, entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der überfahrene Ampelmast wurde durch den Mercedes mitgeschleift und unter einen weiteren geparkten Lkw geschoben.

Die Fahrerin des Mercedes erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre Beifahrerin kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Sowohl der Mercedes als auch der beschädigte Lastwagen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.

