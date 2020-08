Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Starker Rauch ruft Feuerwehr auf den Plan (26.08.2020)

VS-Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Verbranntes Essen ist der Grund gewesen, weshalb am Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr, die Feuerwehr in die Alemannenstraße ausgerückt ist. Ein 82-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses vergaß beim Zubereiten seiner Mahlzeit vermutlich die Zeit. In der Folge verbrannte das auf dem Herd stehende Essen. Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte aufgrund der Rauchentwicklung die Feuerwehr. Nachdem die Wohnung gut belüftet war, konnte der 82-Jährige diese wieder beziehen. Zu einem Personen- oder Sachschaden war es nicht gekommen.

