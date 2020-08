Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen/Lkrs. KN) Reh springt vor Auto - Totalschaden (26.08.2020)

Eigeltingen (ots)

Ein leicht verletzter 20-Jähriger und wirtschaftlicher Totalschaden an einem Suzuki sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, zwischen Nenzingen und Eigeltingen ereignet hat. Ein 22-jähriger Suzuki-Fahrer war in Richtung Münchhöf, Eigeltingen, unterwegs, als ihm in einer scharfen Linkskurve ein Reh vor das Auto sprang. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 22-Jährige aus, kam rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Daraufhin überschlug sich der Suzuki, wodurch ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Suzuki musste abgeschleppt werden.

