Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Abbiegemanöver nicht bemerkt und aufgefahren (26.8.2020)

Rottweil (ots)

Vermutlich kurz abgelenkt war eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin, als sie am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf einen Audi Q 5 auffuhr und so einen Gesamtsachschaden von nahezu 5.000 Euro verursachte. Die 20-Jährige war mit ihrem Fahrzeug auf der Tuttlinger Straße in Richtig Saline unterwegs. Hierbei entging ihr, dass der vorausfahrende 54-jährige Audi-Fahrer auf Höhe Steig verkehrsbedingt halten musste, so dass die 20-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf das Heck des Audis prallte. Es gab keine Verletzten bei dem Zusammenstoß.

