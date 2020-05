Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Leversum

Werkzeuge aus Firmenwagen gestohlen

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit dem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug sucht die Polizei in Lüdinghausen Zeugen. In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte das Schloss der Hecktür eines Peugeot Boxer auf. Aus dem Fahrzeug stahlen sie hochwertige elektronische Werkzeuge. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu weiteren Diebstählen von Werkzeugen im Bereich der Stadt Dülmen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell