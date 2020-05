Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/Nach Raub: Zeuginnen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein elfjähriger Junge ist am Dienstagabend (5.5.20) Opfer eines Raubs geworden. Gegen 20.30 Uhr war der Lüdinghauser mit seinem Tretroller am Steverseitenweg der Werdener Straße unterwegs. Als er nach rechts auf die Mühlenstraße fuhr, überraschten fünf männliche Jugendliche den Jungen nach aktuellen Kenntnissen. Sie nahmen ihm den Roller weg. Zwei der Täter schubsten den Elfjährigen, sodass dieser hinfiel und sich an der Hand verletzte. Als er am Boden lag, entwendeten die Unbekannten ein Comicheft aus der Hosentasche des Jungen. An der Brücke über der Stever warfen sie den Roller in den Fluss. Alle fünf waren männlich, schwarz gekleidet, trugen eine schwarze Mütze, eine schwarze Sonnenbrille und einen weißen Mundschutz. Als zwei Zeuginnen auf den Vorfall Aufmerksam wurden, flüchteten die Täter in Richtung Maximilian-Kolbe-Straße.

Eine der Frauen soll blondes Haar, die andere braunes Haar gehabt haben. Beide führten einen Hund mit sich - einen Husky und einen schwarzen Hund mit Punkten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet die beiden Zeuginnen und weitere Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

