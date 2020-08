Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neufra, Lkr. Rottweil) Schwerverletzter Fahrradfahrer (26.08.2020)

Neufra (ots)

Schwere Kopfverletzungen hat sich ein 35-jähriger Fahrradfahrer am frühen Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg zwischen der Kläranlage und Neufra zugezogen. Der 35-Jährige wollte entgegenkommenden Radfahrern ausweichen, "verbremste" sich hierbei allerdings so sehr, dass er sich mit seinem Zweirad überschlug und hart auf dem Asphalt aufschlug. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er aufgrund der Schwere der Verletzung stationär aufgenommen werden musste. Der 35-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen.

