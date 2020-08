Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald) Betrunken Unfall verursacht (26.08.2020)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Ein erheblich alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwochabend einen Verkehrsunfall in der Obertalstraße verursacht und dabei nicht nur den benutzten Opel Mokka, sondern auch einen etwa 30 Meter langen Elektro-Koppelzaun im Bereich des Anwesens Obertalstraße 24 und ein gegenüberliegendes Eisengeländer beschädigt. Der 73-jährige Mann fuhr gegen 20.30 Uhr mit einem Opel Mokka - von der Ortsmitte kommend - in Richtung "Rohrhardsberg". Infolge seiner Alkoholisierung geriet der 73-Jährige mit dem Opel zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen parallel zur Fahrbahn verlaufenden Elektro-Koppelzaun. Im weiteren Verlauf lenkte der Mann nach links, überquerte mit dem Opel die gesamte Straße sowie einen angrenzenden Gehweg und prallte auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite gegen ein Eisengeländer. Bei dem Unfall wurde der Opel-Fahrer verletzt. Eintreffende Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Abklärung der bis dato noch nicht bekannten Verletzungen in eine Klinik. Neben der erfolgten Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines kommt auf den 73-Jährigen nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Durch den Unfall entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell