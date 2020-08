Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (26.08.2020)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto, bei welchem sich der 16-jährige Biker leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Mittwochspätnachmittag in der Margarethe-Scherb-Straße gekommen. Der Radler war gegen 16.30 Uhr im Eckweg auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Margarethe-Scherb-Straße unterwegs. Beim Einfahren auf die Margarethe-Scherb-Straße achtete der 16-jährige Mountain-Biker nicht auf einen von rechts nahenden Fiat Punto eines 29-jährigen Autofahrers und prallte mit diesem zusammen. Hierbei zog sich der Biker leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. Am Punto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

